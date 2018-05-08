Murat'ın fanları

konsere koşanyalnız bırakmıyor. Ünlü popçu, önceki akşamfinalindesahneye çıktı. 30 bin kişiye müzik ziyafeti sunan popçu, 7'den 70'e herkesi coşturdu.minik hayranlarının şarkılara eşlik ettiği konserde Erçel deizledi. Ünlü popçuyla 6 aydır aşk yaşayan güzel oyuncuyu görenler,yorumu yaptı.