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Murat'ın fanları

Önceki akşam ’de konser veren ’ı 7’den 70’e herkes coşkuyla izledi. de sahne arkasından sevgilisini dinledi

Muratın fanları
Konserden konsere koşan Murat Dalkılıç'ı aşkı Hande Erçel yalnız bırakmıyor. Ünlü popçu, önceki akşam 2. Pamukkale Spor Oyunları'nın finalinde Denizli'de sahneye çıktı. 30 bin kişiye müzik ziyafeti sunan popçu, 7'den 70'e herkesi coşturdu.
Dalkılıç'ın minik hayranlarının şarkılara eşlik ettiği konserde Erçel de aşkını sahne arkasından izledi. Ünlü popçuyla 6 aydır aşk yaşayan güzel oyuncuyu görenler, "Murat'ın en büyük hayranı konserdeyken popçunun gözü kimseyi görmez" yorumu yaptı.



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