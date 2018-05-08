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kavgası

Gözlük kavgası
Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün güneş gözlüğünü kaybedince olanlar oldu. gözlüğünü unuttuğunu iddia eden Tilki, Türk Hava Yolları yetkililerini aradı. 18 yaşındaki şarkıcı, gözlüğü bulunamayınca Twitter'da şu olay paylaşımı yaptı:
"THY, gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar." Aleyna'nın hostesleri zan altında bırakan bu sözleri tepki çekti. Pek çok kişi "Bir gözlük için bu yaptığın değer mi?" diyerek popçuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
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