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Burak’ın prensesleri

Futbolcu , önceki gün kiraladığı özel jetle minik kızları Nazlı ve Derin’i tatile götürdü

Burak’ın prensesleri
Eşi İstem Yılmaz ile boşanma arefesinde olan futbolcu Burak Yılmaz, çocukları Nazlı ve Derin için İstanbul ile Trabzon arasında mekik dokuyor. sporlu futbolcu, önceki gün de soluğu 'da aldı. 3 yaşındaki Nazlı ve 2 yaşındaki Derin'in rahatı için özel jet kiralayan futbolcu, minik kızlarıyla tatile çıktı. Yılmaz, kızlarıyla önce lunaparkta eğlendi, sonra da deniz keyfi yaptı.

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