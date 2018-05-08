Eşi İstem Yılmaz ile boşanma arefesinde olan futbolcu Burak Yılmaz, çocukları Nazlı ve Derin için İstanbul ile Trabzon arasında mekik dokuyor. Trabzonsporlu futbolcu, önceki gün de soluğu İstanbul'da aldı. 3 yaşındaki Nazlı ve 2 yaşındaki Derin'in rahatı için özel jet kiralayan futbolcu, minik kızlarıyla tatile çıktı. Yılmaz, kızlarıyla önce lunaparkta eğlendi, sonra da deniz keyfi yaptı.
Burak’ın prensesleri
Futbolcu Burak Yılmaz, önceki gün kiraladığı özel jetle minik kızları Nazlı ve Derin’i tatile götürdü
Etiketler: Burak Yılmaz , İstanbul , Trabzon
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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