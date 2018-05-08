Bali’de aşka geldi

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede, 2 yıl önce 4 oğluyla yerleştiği Endonezya'nın gözde adası Bali'de aşkı buldu. Mart ayında geldiği İstanbul'da sevgilisi Ömer Seval'le objektiflere yansıyan Gerede, bu ilişkiyi kısa süre sonra bitirdi. 46 yaşındaki fotoğrafçı, gönlünü kendisi gibi yıllar önce adaya yerleşen Fransız heykeltıraş Aurele Ricard'a kaptırdı. Bir röportajında "Hayatımda ilk kez aşkı arka plana attım. Bana çok iyi geldi" diyen Gerede, Ricard ile karşılaşınca bu sözlerini unuttu. Sosyetik fotoğrafçı, 54 yaşındaki Fransız heykeltıraşla aşkını sosyal medyada ilan etti.
KRALİÇE VE KRAL...
Ünlü heykeltıraş, sosyetik fotoğrafçının adını sol elinin parmaklarına dövme yaptırdı. Her bir parmağına bir harf gelecek şekilde 'Bennu' yazdıran Ricard, jestiyle aşkının kalbini çaldı. Gerede, aşkıyla çektiği selfie'yi paylaşıp kendisini 'queen' (kraliçe); sevgilisini 'king'(kral) ilan etti. Gerede'ye sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.
EBRU KAZIKTAŞ
KRALİÇE VE KRAL...
Ünlü heykeltıraş, sosyetik fotoğrafçının adını sol elinin parmaklarına dövme yaptırdı. Her bir parmağına bir harf gelecek şekilde 'Bennu' yazdıran Ricard, jestiyle aşkının kalbini çaldı. Gerede, aşkıyla çektiği selfie'yi paylaşıp kendisini 'queen' (kraliçe); sevgilisini 'king'(kral) ilan etti. Gerede'ye sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.
EBRU KAZIKTAŞ
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