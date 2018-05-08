007 Özge Bond

önceki gün Twitter'daki paylaşımıyla takipçilerinden yardım istedi. Ünlü oyuncu, kuzenibakıcısının şiddet uyguladığını iddia etti. Son yıllarda artan bakıcı dehşetinden kendilerinin de nasibini aldığını öne sürenşu sözlerle takipçilerine çağrıda bulundu:yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafındanLütfen onu bulmamıza yardımcı olun.Savcılığa başvurduklarını belirten Özpirinçci'ye sanatçı dostlarının yanı sıra hayranları da destek verdi.