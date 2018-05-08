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007 Özge Bond

Ünlü oyuncu , yeğenine şiddet uyguladığını iddia ettiği bakıcıyı bulmak için seferber oldu. Kaçan bakıcıyı deşifre eden oyuncuya destek yağdı

007 Özge Bond
Özge Özpirinçci, önceki gün Twitter'daki paylaşımıyla takipçilerinden yardım istedi. Ünlü oyuncu, kuzeni Helin Tozman'ın 2 yaşındaki kızına bakıcısının şiddet uyguladığını iddia etti. Son yıllarda artan bakıcı dehşetinden kendilerinin de nasibini aldığını öne süren Özpirinçci, şu sözlerle takipçilerine çağrıda bulundu:
"2 yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!" Savcılığa başvurduklarını belirten Özpirinçci'ye sanatçı dostlarının yanı sıra hayranları da destek verdi.
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