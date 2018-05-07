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Uzaylı Piriler

Uzaylı Piriler
Rockçı Kaan Tangöze'yle boşandıktan sonra podyumlara dönen eski manken Seçkin Piriler, önceki gün Espark AVM'deki defilede görev aldı. 38 yaşındaki Piriler, sosyal medyada popüler olan uzaylı dansını yaparak herkesi güldürdü.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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