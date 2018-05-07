Uzaylı Piriler

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boşandıktan
sonra
podyumlara
dönen eski
manken Seçkin Piriler
, önceki
gün Eskişehir Espark AVM'deki
defilede görev
aldı. 38 yaşındaki
Piriler, sosyal
medyada popüler
olan uzaylı
dansını yaparak
herkesi güldürdü.
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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