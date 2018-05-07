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’un büyük hayali

Tom Cruise’un büyük hayali
ABD'li yıldız 55 yaşındaki Tom Cruise, hayalinin 70'ine geldiğinde de "Mission Impossible" yani 'Görevimiz Tehlike'de oynamak istediğini söyledi. Cruise, "Bu biraz da film takvimi ile ilgili ama Ethan Hunt'ı başka bir aktöre vermeye hazır değilim. Görevimiz Tehlike filmleri yapmaya devam edeceğim" dedi. Filmlerinde farklı karakterleri canlandırmanın da büyük keyif verdiğini belirten yakışıklı oyuncu, "Ancak Ethan karakteri çok özel. Belki de o, benim macera tarafımı yansıtıyor. Kendimi oynuyor gibi hissediyorum. Çok uzun yıllar daha Ethan olmak belki bugün için hayal ama gerçekleşmesi için pes etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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