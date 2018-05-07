Macera dolu Afrika

Gözde çift Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in geçtiğimiz günlerde çıktığı Afrika tatili tüm hızıyla sürüyor. Cape Town'da denizin tadını çıkaran ikili, renkli tatillerinde adrenaline de doydu.
Önceki gün hayvanat bahçesine giden ünlü çift, uyutulmuş bir çitayı sevip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İkili, saatte 120 kilometre koşabilen yırtıcı kedigillerden çita ile poz vererek cesaretlerini konuşturdu.
Önceki gün hayvanat bahçesine giden ünlü çift, uyutulmuş bir çitayı sevip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İkili, saatte 120 kilometre koşabilen yırtıcı kedigillerden çita ile poz vererek cesaretlerini konuşturdu.
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