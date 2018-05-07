Macera dolu Afrika

çiftgeçtiğimiz günlerdeçıktığıtatili tüm hızıyla sürüyor.denizin tadını çıkaran ikili,renkli tatillerinde adrenaline de doydu.gün hayvanat bahçesine gidenünlü çift, uyutulmuş bir çitayı sevip bol bolhatıra fotoğrafı çektirdi.kedigillerdençita ile poz vererek cesaretlerinikonuşturdu.