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İbo’nun izinde

İbo’nun izinde
İbrahim Kutluay'la 10 yıllık evliliğini Ocak'ta sonlandıran Demet Şener, önceki akşam çocuklarıyla Reşitpaşa'daki BySteak House'daydı. Çıkışta çocuklarıyla poz veren Şener'in keyfi yerindeydi. Ünlü sunucu, evdeyken de Ömer'le bol bol maç yapıp biblo kırdıklarını söyledi. Bunun üzerine Ömer ise "Büyünce basketbolcu olacağım. Babamı örnek alıyorum" dedi.


Doğan SAVAŞ
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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