Mart ayında 11 yıllık evliliklerini bitiren Gül Gölge ile televizyoncu Murat Saygı, çocukları için önceki gün buluştu. Güzel sunucu ile eski eşi büyük oğulları Ali'nin 10. yaş günü için parti verdi. Parti sonunda ailece fotoğraf çektiren Gölge, bu kareye de "Mutlu yılların olsun canımız. İyi ki sen olmuşsun, iyi ki bizi seçmişsin" notu düştü.
Çocuklar için buluşma
Etiketler: gül gölge , Murat Saygı
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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