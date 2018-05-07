;
Yol Durumu
  1. H'ela'l olsun
  2. Kızlarıyla eğlendi

Çocuklar için buluşma

Çocuklar için buluşma
Mart ayında 11 yıllık evliliklerini bitiren Gül Gölge ile televizyoncu Murat Saygı, çocukları için önceki gün buluştu. Güzel sunucu ile eski eşi büyük oğulları Ali'nin 10. yaş günü için parti verdi. Parti sonunda ailece fotoğraf çektiren Gölge, bu kareye de "Mutlu yılların olsun canımız. İyi ki sen olmuşsun, iyi ki bizi seçmişsin" notu düştü.

Etiketler: ,
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ