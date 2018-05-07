Çiçek gibi sevgili

Keremcem'in kendisinden 15 yaş küçük İlay Erkök'le aşkı tam gaz sürüyor. 40 yaşındaki sanatçı, önceki gün aşkıyla parkta çimenlerin üzerinde piknik yaptı.
Güneşli havanın tadını çıkaran ikiliden Keremcem, aşkını öpücüklere boğdu. Erkök de bu anın fotoğrafını "Yeni mi güzeliz, yine mi çiçek" notuyla paylaştı.
Güneşli havanın tadını çıkaran ikiliden Keremcem, aşkını öpücüklere boğdu. Erkök de bu anın fotoğrafını "Yeni mi güzeliz, yine mi çiçek" notuyla paylaştı.
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