Aşkın kimyasını buldu

Geçtiğimiz gün Hande Doğandemir'le 1 yıldır bir dargın bir barışık süren aşkını noktalayan Mert Fırat, ayrılık acısını çabuk unuttu. Fırat, rol arkadaşı Gökçe Bahadır'la çekim dışında da görüşünce Doğandemir, kıskançlık krizine girmişti. Ayrılık dedikodularını yalanlayan ikiliden yakışıklı oyuncu, önceki gün sessiz sedasız Doğandemir'i instagram'da takip etmeyi bıraktı.
FIRAT TAKİBE ALTI
Herkes ilişkinin Gökçe Bahadır yüzünden bittiğini düşünürken Fırat'ın gönlünü sürpriz bir isme kaptırdığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, Magazin D'nin iddiasına göre Ceren Tabak adındaki bir kimya mühendisiyle kısa süre önce görüşmeye başladı. Yakışıklı oyuncunun geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olan ve yine aynı üniversitede yüksek lisans yapan Tabak'la sosyal medyada tanıştığı öğrenildi.
AİLESİYLE TANIŞTI
Tabak'tan çok etkilendiği konuşulan Fırat, güzel kimya mühendisini instagram'da takibe aldı. Oyuncunun, genç mühendisin ailesiyle tanışmak için geçtiğimiz günlerde Kocaeli'ne dahi gittiği de konuşulanlar arasında. Bu arada Mert Fırat'ın Ceren Tabak'ı takip etmesine rağmen Tabak'ın onu takip etmemesi ise "Mert, güzel mühendisin gönlünü çalmak için bu gidişle daha çok Kocaeli'ne gidecek" esprisi yaptırdı.
Doğandemir, kendisini terk eden Fırat'ı takip etmeyi sürdürüyor.
FIRAT TAKİBE ALTI
Herkes ilişkinin Gökçe Bahadır yüzünden bittiğini düşünürken Fırat'ın gönlünü sürpriz bir isme kaptırdığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, Magazin D'nin iddiasına göre Ceren Tabak adındaki bir kimya mühendisiyle kısa süre önce görüşmeye başladı. Yakışıklı oyuncunun geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olan ve yine aynı üniversitede yüksek lisans yapan Tabak'la sosyal medyada tanıştığı öğrenildi.
AİLESİYLE TANIŞTI
Tabak'tan çok etkilendiği konuşulan Fırat, güzel kimya mühendisini instagram'da takibe aldı. Oyuncunun, genç mühendisin ailesiyle tanışmak için geçtiğimiz günlerde Kocaeli'ne dahi gittiği de konuşulanlar arasında. Bu arada Mert Fırat'ın Ceren Tabak'ı takip etmesine rağmen Tabak'ın onu takip etmemesi ise "Mert, güzel mühendisin gönlünü çalmak için bu gidişle daha çok Kocaeli'ne gidecek" esprisi yaptırdı.
Doğandemir, kendisini terk eden Fırat'ı takip etmeyi sürdürüyor.
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