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Yan gelip ‘yat’ıyor!

Yan gelip ‘yat’ıyor!
Dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlendikten sonra eşini Top Shop'un veliahtı Chloe Green ile aldatan Jeremy Meeks'in keyfi yerinde. Şimdilerde hamile sevgilisiyle Monaco'da tatilde olan Meeks, 100 milyon euroluk lüks yatta sosyetik aşkıyla böyle keyif çatarken görüntülendi.
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