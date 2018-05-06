Sırrı pazarda

Haziran'da 53 yaşına basacak olan Elizabeth Hurley, yıllara nasıl meydan okuduğunu açıkladı. Son dönemde yerli ve yabancı yıldızlar arasında moda olan detoks içeceklerine güvenmediğini söyleyen güzel aktris, şöyle dedi:
"Benim en büyük gençlik sırrım, pazarda... Tükettiğim tüm yiyecekleri yerel pazarlardan alıyorum ve tüm yediklerimi bu organik ürünlerle yapıyorum. Pahalı olan şeyler, yararlı olacak diye bir kural yok."
"Benim en büyük gençlik sırrım, pazarda... Tükettiğim tüm yiyecekleri yerel pazarlardan alıyorum ve tüm yediklerimi bu organik ürünlerle yapıyorum. Pahalı olan şeyler, yararlı olacak diye bir kural yok."
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