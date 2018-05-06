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İhaneti unuttu
Khloe Kardashian, hamileyken kendisine eden sevgilisi Tristan Thompson'ı affetti. Bundan 23 gün önce kızları True'yu kucağına alan ünlü çift, önceki akşam Cleveland'da bulunan bir restoranda görüntülendi. Bu buluşma da "Evi terk eden Khloe, NBA yıldızı aşkının ihanetini unuttu" dedirtti.



yıldızının, Khloe'ye ihanet etmesi olay yaratmıştı.
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