İhaneti unuttu

Khloe Kardashian, hamileyken kendisine ihanet eden sevgilisi Tristan Thompson'ı affetti. Bundan 23 gün önce kızları True'yu kucağına alan ünlü çift, önceki akşam Cleveland'da bulunan bir restoranda görüntülendi. Bu buluşma da "Evi terk eden Khloe, NBA yıldızı aşkının ihanetini unuttu" dedirtti.
NBA yıldızının, Khloe'ye ihanet etmesi olay yaratmıştı.
NBA yıldızının, Khloe'ye ihanet etmesi olay yaratmıştı.
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