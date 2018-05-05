Turkish melekler!

Bu yıl 10 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkacak olan Paris Hilton'a Türkiye'den ünlü isimler eşlik edecek. The Land of Legends Theme Park ortaklığındaki büyük şovda dünyaca ünlü sosyetik güzelle aynı podyumda Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy, yürüyecek. geçtiğimiz yıllarda Victoria's Secret'in en ünlü top modellerini çıkarttığı defileleriyle dünya çapında adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show, bu kez 'Türk Melekler' ile gündeme gelecek. Geçtiğimiz sene Dosso Dossi Fashion Show'da Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros, aynı anda podyumu paylaşmıştı.
Birçok defa ülkemize gelen Paris Hilton, "Yeniden Antalya'da olacağım için çok mutluyum" dedi.
Yıllar önce Victoria's Secret defileleri için davet alan Çağla Şıkel, o dönem evli olduğu için bu teklifi reddetmişti.
Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde "Victoria's Secret modellerinden hiçbir farkımız yok" demişti.
Birçok defa ülkemize gelen Paris Hilton, "Yeniden Antalya'da olacağım için çok mutluyum" dedi.
Yıllar önce Victoria's Secret defileleri için davet alan Çağla Şıkel, o dönem evli olduğu için bu teklifi reddetmişti.
Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde "Victoria's Secret modellerinden hiçbir farkımız yok" demişti.
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