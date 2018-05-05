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Sanatsal buluşma

Sanatsal buluşma
Sosyetik Ayşegül Dinçkök ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen'in ortak projesi "Derin Tutku Misunderstood/ Yanılgı" sergisi 'nde açıldı. Köpek balıkları ile kadınların ortak yanlarının ortaya konulduğu serginin açılışına birçok ünlü isim katıldı.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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