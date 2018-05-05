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Sakata geldi

Sakata geldi
Popçu Berksan, önceki gün İstinyePark'ta gezintideydi. Bacağındaki bandaj gözlerden kaçmayan Berksan, Silivri de verdiği halk konserinde sahneden düşerek bacağını sakatladığını söyledi. Topallayan , 'Görünmez kaza, ucuz atlattık' dedi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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