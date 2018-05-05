Ozan’a emanet

Tuvana Türkay, 'intikam albümü' için startı verdi. Fenerbahçeli Alper Potuk'la birlikteyken eski aşkının karşı çıkması yüzünden albüm hayalini erteleyen Türkay, ayrılır ayrılmaz stüdyoya girdi. Önceki akşam başarılı müzisyen Ozan Doğulu ile Arnavutköy'deki stüdyoda buluşan Tuvana Türkay, "Yakında Londra'ya gideceğim. Döner dönmez albüm çalışmasına hız vereceğim" dedi.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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