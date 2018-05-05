Mahkemede selfie

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan başlatılan bir soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. Savcının daveti üzerine İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na giden ünlü oyuncuya, her yerde olduğu gibi burada da ilgi büyüktü.
Neredeyse tüm adliye çalışanlarıyla selfie çektiren Kıvanç Tatlıtuğ, ifade vermesiyle ilgili de şöyle dedi: "Mali müşavirimizle sıkıntılarımız var. Dolandırıldığımızla ilgili. Mağduriyetimizi ve şikayetçi olduğumuzu dile getirdik, evraklarımızı teslim ettik."
Neredeyse tüm adliye çalışanlarıyla selfie çektiren Kıvanç Tatlıtuğ, ifade vermesiyle ilgili de şöyle dedi: "Mali müşavirimizle sıkıntılarımız var. Dolandırıldığımızla ilgili. Mağduriyetimizi ve şikayetçi olduğumuzu dile getirdik, evraklarımızı teslim ettik."
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