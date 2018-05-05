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Mahkemede

Mahkemede selfie
Yakışıklı oyuncu , dün Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan başlatılan bir soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. Savcının daveti üzerine İstanbul 'na giden ünlü oyuncuya, her yerde olduğu gibi burada da ilgi büyüktü.
Neredeyse tüm adliye çalışanlarıyla çektiren Kıvanç Tatlıtuğ, ifade vermesiyle ilgili de şöyle dedi: "Mali müşavirimizle sıkıntılarımız var. Dolandırıldığımızla ilgili. Mağduriyetimizi ve şikayetçi olduğumuzu dile getirdik, evraklarımızı teslim ettik."
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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