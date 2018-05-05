Kavgada ikinci dalga

Geçtiğimiz akşam bir moda kanalının ödül gecesinde başlayan Deniz Akkaya ile Nihat Odabaşı arasındaki gerginlik, Gülben Ergen'e de sıçradı. Odabaşı'nın kendisine ödülünü vermeyen Akkaya için "Keşke dışın gibi için de güzel olsaydı" demesiyle alevlenen tartışma sonrası eski manken de ünlü fotoğrafçı için sert sözler sarf etmişti. Nihat Odabaşı için "Gülben Ergen'in çantacısı" benzetmesi yapan Deniz Akkaya'nın bu çıkışı üzerine devreye Ergen girdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan "Hakkınızda kimin ne dediğini dert etmeyin. Neticede insan, hazmedemediğini kusar" paylaşımı yaparak Deniz Akkaya'ya taş attı. Bunun üzerine de sivri diliyle tanınan Akkaya, kılıçlarını çekti. Eski manken, yine sosyal meydadan Gülben Ergen'e şöyle yaylım ateşinde bulundu:
BU SAVAŞ KARAKOLDA BİTER!
"Toplumun değerlerini sömürürken 'şükür' gibi sözlere sayfasını boğup aynı şehirde 3 ayrı adama 3 ayrı otel anahtarı veren eşi benzeri görülmemiş sapkın hanımefendi. Mevlana'nın dediği gibi, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bilgin olsun kimse seni kıskanmıyor. Gururu için yaşayan kadınlar kıskanmaz! Şimdi ikiniz de bu milleti nasıl kandırıyorsunuz onun dedikodusunu yapmaya devam edin."
Akkaya, Odabaşı ile arasının Ergen yüzünden açıldığını söyleyince magazin gündeminde yeni bir polemik çıktı.
BU SAVAŞ KARAKOLDA BİTER!
"Toplumun değerlerini sömürürken 'şükür' gibi sözlere sayfasını boğup aynı şehirde 3 ayrı adama 3 ayrı otel anahtarı veren eşi benzeri görülmemiş sapkın hanımefendi. Mevlana'nın dediği gibi, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bilgin olsun kimse seni kıskanmıyor. Gururu için yaşayan kadınlar kıskanmaz! Şimdi ikiniz de bu milleti nasıl kandırıyorsunuz onun dedikodusunu yapmaya devam edin."
Akkaya, Odabaşı ile arasının Ergen yüzünden açıldığını söyleyince magazin gündeminde yeni bir polemik çıktı.
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