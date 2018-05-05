Kavgada ikinci dalga

Fashion TV ödül gecesine fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile manken Deniz Akkaya gerginliği damga vurdu. Nihat Odabaşı ünlü model Deniz Akkaya için Instagram hesabından, ''Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!'' yazdı. Deniz Akkaya'da Odabaşı'na sert sözlerle yüklendi. İşte ikili arasında yaşanan tartışmanın detayları...