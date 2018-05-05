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Cemcir

Kabakulak Cemcir
Son yılların en komik ikilisi Ahmet Kural ile Murat Cemcir, yüzleri gülümsetti. Rol aldıkları reklam filminin çekimleri sırasında çektikleri bir videoyu paylaşan ikiliden Cemcir'in yüzü ve şiş kulağı şaşırttı. Partnerine "Kabakulak oldum seni duyamıyorum" diyen ünlü oyuncu ve 'ın diyaloğu, binlerce beğeni aldı.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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