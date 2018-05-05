Son yılların en komik ikilisi Ahmet Kural ile Murat Cemcir, yüzleri gülümsetti. Rol aldıkları reklam filminin çekimleri sırasında çektikleri bir videoyu paylaşan ikiliden Cemcir'in yüzü ve şiş kulağı şaşırttı. Partnerine "Kabakulak oldum seni duyamıyorum" diyen ünlü oyuncu ve Ahmet Kural'ın diyaloğu, binlerce beğeni aldı.
Kabakulak Cemcir
Etiketler: Ahmet Kural , Kabakulak , Murat Cemcir
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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