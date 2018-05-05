Gözü 10’daymış

Evliliğe tövbesini Berk Suyabatmaz aşkı sayesinde bozan ve geçtiğimiz ay nişanlanan Burcu Esmersoy, müjdeyi verdi. Nişanlısıyla gittiği ABD'de Arto'yla karşılaşan güzel sunucu, "14 Mayıs'ta New York Konsolosluğu'nda evleniyorum" dedi.
Şarkıcı Arto, ünlü çiftle çektiği videoda da bombayı patlattı. Sivri dilli şarkıcı, "Berk, 10 yıldan beri Burcu Esmersoy'un peşinde. Hatta arkadaşlarına defalarca 'Ben Burcu'yla evleneceğim' demiş" sözleriyle o sırada yanında olan Esmersoy'u utandırdı.
Şarkıcı Arto, ünlü çiftle çektiği videoda da bombayı patlattı. Sivri dilli şarkıcı, "Berk, 10 yıldan beri Burcu Esmersoy'un peşinde. Hatta arkadaşlarına defalarca 'Ben Burcu'yla evleneceğim' demiş" sözleriyle o sırada yanında olan Esmersoy'u utandırdı.
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