Duygusal Kaya

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son filmi 'Selfi'nin
gişedeki
başarısızlığı
eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu
üzdü. Önceki
gün annesi Gülümser Hanım
ile Nişantaşı'nda
gezen Çilingiroğlu, "Gişeyi sormayın ama ben filmi izlerken duygulandım"
diye konuştu. Aydın HAMZA
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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