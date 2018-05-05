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Duygusal Kaya

Duygusal Kaya
Hülya Avşar'ın son filmi 'Selfi'nin gişedeki başarısızlığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu üzdü. Önceki gün annesi Gülümser Hanım ile Nişantaşı'nda gezen Çilingiroğlu, "Gişeyi sormayın ama ben filmi izlerken duygulandım" diye konuştu.

Aydın HAMZA
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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