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Çocuklar kaynaştı

Çocuklar kaynaştı
Güzel oyuncu Hande Soral, hayvanlar aleminin yıldızı barışmayan ikilisini yola getirdi. Evinde 'Kar' adında bir kedisi ile 'Ceku' isimli bir köpeği olan Soral, sonunda bu sevimli ikilinin yıldızını barıştırdı. Hande Soral, Kar ile Ceku'nun yan yana fotoğraflarını paylaşıp "Çocuğu okuma sökmüş anne gibiyim" esprisi yaparak yüzleri gülümsetti.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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