Cem kaçışı!

Adı bir süredir Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Yılmaz'ın Levent'teki evinde kalmıştı. Villanın önünde gazetecilerin bulunmasından dolayı evden ancak ertesi gün öğle saatlerinde çıkabilen 46 yaşındaki 2 çocuk annesi sunucu, büyük ses getiren bu kaçamak için suskunluğunu sosyal medyadan bozdu. Defne Samyeli, önceki akşam instagram'da şu açıklamayı yaptı: "Yetişkin ve bekar bir kadın olarak hangi arkadaşımla ne şartlarda görüşüp, ne yaşadığım konusunda hiç kimseye bir açıklama yapmak, kimseden onay veya izin almak gibi bir mecburiyetim olmadığını hatırlatmak isterim. Hayali morluklar üzerinden senaryo üretenleri ise bir kadın ve anne olarak vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."
TEK KELİME YOK!
Bu sözleriyle Cem Yılmaz'la ilişkisini üstü kapalı kabul eden Samyeli, yazılı açıklamayı yaptıktan birkaç saat sonra Les Ottomans Hotel'deki bir davette sahneye çıktı. Kulisinde sahne zamanını bekleyen Defne Samyeli, asansör ile salona geçerken muhabirlerin Yılmaz'la ilgili sorularını duymazlıktan geldi. Güzel sunucu ve şarkıcı, kapıya sıfır yanaştırılan bir araçla otelden ayrıldı.
Samyeli'yi evinde ağırlayan Yılmaz, "Arabasını servise getirdi" esprisi yapmıştı.
KAÇAMAK AHU'YU GERDİ
Önceki akşam bir davete katılan Ahu Yağtu'ya eski eşi ve Samyeli'nin aşkı soruldu. Bu sorular karşısında bir anda yüzü asılan eski manken, tek kelime dahi etmeyerek gazetecilerden kaçıp hemen davet salonuna girdi.
DOĞAN SAVAŞ
TEK KELİME YOK!
Bu sözleriyle Cem Yılmaz'la ilişkisini üstü kapalı kabul eden Samyeli, yazılı açıklamayı yaptıktan birkaç saat sonra Les Ottomans Hotel'deki bir davette sahneye çıktı. Kulisinde sahne zamanını bekleyen Defne Samyeli, asansör ile salona geçerken muhabirlerin Yılmaz'la ilgili sorularını duymazlıktan geldi. Güzel sunucu ve şarkıcı, kapıya sıfır yanaştırılan bir araçla otelden ayrıldı.
Samyeli'yi evinde ağırlayan Yılmaz, "Arabasını servise getirdi" esprisi yapmıştı.
KAÇAMAK AHU'YU GERDİ
Önceki akşam bir davete katılan Ahu Yağtu'ya eski eşi ve Samyeli'nin aşkı soruldu. Bu sorular karşısında bir anda yüzü asılan eski manken, tek kelime dahi etmeyerek gazetecilerden kaçıp hemen davet salonuna girdi.
DOĞAN SAVAŞ
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