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Buzlar eridi!

Buzlar eridi!
Önceki akşam Evos Angels tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Deniz Seki, burada sürpriz bir isimle buluştu. Törende 'Yılın En İyi Sanatçısı Ödülü'nü alan Seki, yıllar önce canlı yayında büyük bir tartışma yaşadığı Bayhan'la yan yana oturdu. Kucaklaşarak buzları eriten ile 'ın o anları da objektiflere işte böyle yansıdı.



Doğan SAVAŞ
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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