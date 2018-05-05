Bal gibi sürpriz

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inin oyuncuları,
önceki gün Levent'te
basın mensuplarıyla
buluştu. Filmde eşi Yunus Emre Yıldırımer'le
rol alan Melissa Yıldırımer,
"Düğün sahnesi
bizim 5. evlilik yıl
dönümümüze denk
geldi. Onur Hoca, bize
unutulmaz bir sürpriz
hazırladı" dedi.
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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