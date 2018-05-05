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Bal gibi sürpriz

Bal gibi sürpriz
Balkaymak inin oyuncuları, önceki gün Levent'te basın mensuplarıyla buluştu. Filmde eşi Yunus Emre Yıldırımer'le rol alan Melissa Yıldırımer, "Düğün sahnesi bizim 5. evlilik yıl dönümümüze denk geldi. Onur Hoca, bize unutulmaz bir sürpriz hazırladı" dedi.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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