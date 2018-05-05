Birkaç aylık tatil için oğluyla İstanbul'a gelen Didem Uzel Sarı, geçtiğimiz günlerde hayatını sürdürdüğü ABD'ye gitti. Uzel, önceki gün gittikleri bir oyun parkından da bu renkli kareyi paylaştı. Finansçı eşi Selim Sarı'ya kavuşan eski manken kadar ünlü çiftin minik oğulları Aslan da 'baba kucağında' hayli keyifliydi.
Babasının Aslan’ı
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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