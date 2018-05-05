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Babasının Aslan’ı

Babasının Aslan’ı
Birkaç aylık tatil için oğluyla 'a gelen Didem Uzel Sarı, geçtiğimiz günlerde hayatını sürdürdüğü ABD'ye gitti. , önceki gün gittikleri bir oyun parkından da bu renkli kareyi paylaştı. Finansçı eşi Selim Sarı'ya kavuşan eski manken kadar ünlü çiftin minik oğulları Aslan da 'baba kucağında' hayli keyifliydi.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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