;
Yol Durumu
  1. Çocuklar kaynaştı
  2. Utangaç çift

Aceleci Musti

Aceleci Musti
Eşi Emina Jahovic ile boşanma sürecinde olan Mustafa Sandal, önceki gün 'taydı. Acelesi olduğunu söyleyen şarkıcı, soruları yanıtlamadı. Sandal, daha sonra hızlı adımlarla arkadaşlarının yanına gitti.
Etiketler: , ,
  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ