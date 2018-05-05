Aceleci Musti

; 33 / 20 30 / 17 26 / 12 20 / 5 26 / 13 29 / 15 26 / 13 27 / 20 17 / 6 26 / 17 33 / 19 26 / 12 23 / 12 26 / 11 19 / 9 27 / 15 24 / 11 17 / 9 25 / 10 27 / 13 26 / 14 25 / 16 28 / 10 28 / 10 30 / 18 26 / 12 26 / 13 32 / 14 24 / 10 25 / 13 17 / 7 27 / 14 27 / 15 21 / 15 24 / 10 17 / 11 32 / 20 25 / 13 27 / 10 30 / 22 24 / 14 30 / 20 30 / 16 30 / 12 27 / 12 18 / 7 27 / 10 25 / 10 27 / 13 32 / 14 27 / 12 30 / 20 27 / 14 27 / 14 25 / 9 25 / 14 33 / 17 25 / 17 30 / 13 22 / 10 24 / 13 25 / 12 18 / 14 34 / 17 22 / 15 26 / 14 18 / 14 24 / 14 18 / 13 23 / 9 30 / 18 22 / 14 22 / 13 28 / 12 20 / 16 25 / 11 28 / 12 16 / 7 23 / 13 24 / 11 17 / 12 Eşi Emina Jahovic
ile
boşanma
sürecinde olan Mustafa Sandal,
önceki gün İstinye Park
'taydı.
Acelesi olduğunu
söyleyen
şarkıcı, soruları
yanıtlamadı.
Sandal, daha sonra
hızlı adımlarla
arkadaşlarının
yanına gitti.
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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