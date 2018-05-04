;
Yol Durumu
  1. Dubai aşıkları
  2. Her zaman Açıkgöz!

Muziplik yaptılar

Muziplik yaptılar
İsmail Hacıoğlu'ndan gülümseten paylaşım… Başarılı oyuncu, önceki gün 2 yaşındaki kızı Yemin'le eşi Duygu Kumarki'nin objektifine poz verdi. Oyuncu, burnunu karıştıran kızını taklit ederek de takipçilerini güldürdü.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ