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Kraliçe Burcu

Kraliçe Burcu
Burcu Esmersoy'la nişanlısı Berk Suyabatmaz'ın eğlenceli ABD tatili son hızla sürüyor. 14 Mayıs'ta New York'ta evlenecek olan ikiliden Suyabatmaz, önceki akşam yaptığı paylaşımla nişanlısı Esmersoy'u 'Queen' yani 'kraliçe' ilan etti. Çiftin bu pozu da gülümsetti.
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