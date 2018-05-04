Kraliçe Burcu

; 35 / 19 30 / 15 27 / 12 19 / 5 28 / 13 30 / 14 29 / 12 30 / 20 19 / 5 27 / 16 33 / 18 28 / 12 24 / 11 25 / 10 20 / 9 30 / 14 21 / 11 16 / 8 27 / 10 28 / 11 29 / 15 26 / 16 28 / 9 28 / 10 30 / 17 26 / 13 28 / 13 31 / 12 23 / 10 23 / 10 16 / 6 29 / 13 27 / 13 21 / 15 23 / 9 17 / 10 33 / 16 26 / 12 27 / 10 31 / 22 25 / 13 31 / 20 31 / 16 31 / 11 27 / 11 16 / 5 27 / 9 27 / 7 29 / 11 31 / 12 28 / 11 31 / 13 29 / 14 28 / 13 27 / 10 23 / 12 34 / 18 23 / 16 31 / 14 20 / 11 25 / 11 25 / 11 18 / 13 34 / 16 21 / 14 28 / 14 18 / 15 24 / 14 17 / 13 24 / 8 30 / 16 20 / 14 22 / 13 29 / 11 21 / 16 23 / 10 27 / 12 17 / 6 24 / 15 26 / 10 16 / 12
Burcu Esmersoy'la nişanlısı Berk Suyabatmaz'ın
eğlenceli ABD tatili
son
hızla sürüyor. 14 Mayıs'ta New York'ta
evlenecek
olan ikiliden
Suyabatmaz,
önceki akşam
yaptığı paylaşımla
nişanlısı
Esmersoy'u 'Queen'
yani 'kraliçe'
ilan etti.
Çiftin bu pozu da
gülümsetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.