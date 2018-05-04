Hay'at kızına güzel

Geçtiğimiz yıl servetinin 90 milyar 800 milyon dolar olduğu açıklanan Bill Gates, kızı için kesenin ağzını açtı. Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin adamı Gates'in kızı Stanford Üniversitesi'nden mezun oldu. Önceki yıllarda malvarlığını çocuklarına bırakmayacağını açıklayan işadamı, mezuniyet sonrası kural bozdu.
Dünyaca ünlü milyarder, New York'a yakın North Salem adlı kasabadan kızına at çiftliği satın aldı. Binicilik konusunda profesyonel olan kızı için kesenin ağzını açan Bill Gates, yaklaşık 50 dönüm arazi için 16 milyon dolar ödedi. 22 yaşındaki Jennifer Gates, bu çiftlik sayesinde binicilik konusundaki başarısını daha da ileriye taşıyacak...
Dünyaca ünlü milyarder, New York'a yakın North Salem adlı kasabadan kızına at çiftliği satın aldı. Binicilik konusunda profesyonel olan kızı için kesenin ağzını açan Bill Gates, yaklaşık 50 dönüm arazi için 16 milyon dolar ödedi. 22 yaşındaki Jennifer Gates, bu çiftlik sayesinde binicilik konusundaki başarısını daha da ileriye taşıyacak...
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