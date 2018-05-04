Formda kalma 'Öykü'sü

Yazın yaklaşmasıyla ünlü isimler birer birer diyete girdi. 45 yaşındaki Öykü Serter de önceki gün başladığı diyet ve detoks programını instagram'da paylaştı. Neredeyse sıfır beden olan ünlü sunucuya, takipçilerinden "Daha ne kadar kilo vereceksin!" mesajları yağdı.
Öykü Serter diyet programını takipçileriyle paylaştı.
Öykü Serter diyet programını takipçileriyle paylaştı.
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