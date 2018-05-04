;
Yol Durumu
  1. Lara huzuru
  2. Muziplik yaptılar

aşıkları

Dubai aşıkları
Oyuncu Başak Parlak, önceki gün soluğu yeni sevgilisi Sezgin Yılmaz'la Dubai'de aldı. Çiçeği burnunda aşıklar, renkli tatillerinden eğlenceli paylaşımlar yaptı. Geçtiğimiz günlerde adı Alp Navruz'la anılan Parlak, bu kareyle de yeni aşkını ilan etmiş oldu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ