Oyuncu Başak Parlak, önceki gün soluğu yeni sevgilisi Sezgin Yılmaz'la Dubai'de aldı. Çiçeği burnunda aşıklar, renkli tatillerinden eğlenceli paylaşımlar yaptı. Geçtiğimiz günlerde adı Alp Navruz'la anılan Parlak, bu kareyle de yeni aşkını ilan etmiş oldu.
Dubai aşıkları
Etiketler: Başak Parlak , Dubai
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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