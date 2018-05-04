Anneye ısırık

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yıldız kalecisi Muslera'nın
eşi Patricia Muslera,
önceki gün paylaştığı
fotoğrafla gülümsetti.
Güzel yenge, Kasım 2017'de
dünyaya
gelen oğluyla bu
pozu verdi.
Minik
Kailash, Patricia Muslera
selfie çekerken annesinin yanağından ısırık
aldı. Yengenin bu
sevimli paylaşımına
ise özellikle Galatasaray
taraftarı
beğeni yağdırdı.
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