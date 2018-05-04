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Anneye ısırık

Anneye ısırık
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'nın eşi Patricia Muslera, önceki gün paylaştığı fotoğrafla gülümsetti. Güzel yenge, Kasım 2017'de dünyaya gelen oğluyla bu pozu verdi.
Minik Kailash, selfie çekerken annesinin yanağından ısırık aldı. Yengenin bu sevimli paylaşımına ise özellikle taraftarı beğeni yağdırdı.
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