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Var mı arttıran

Var mı arttıran
Dünyaca ünlü Rockefeller Ailesi'nin aralarında Picasso ve Matis'in de larını olduğu koleksiyonu 6 Mayıs'ta açık artırmaya çıkıyor. 'Yüzyılın Müzayedesi' olarak nitelendirilen açık artırmada ilk kez 1 milyar dolarlık bir eserin satılma ihtimalinin olduğu açıklandı.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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