Dünyaca ünlü Rockefeller Ailesi'nin aralarında Picasso ve Matis'in de tablolarını olduğu koleksiyonu 6 Mayıs'ta açık artırmaya çıkıyor. 'Yüzyılın Müzayedesi' olarak nitelendirilen açık artırmada ilk kez 1 milyar dolarlık bir eserin satılma ihtimalinin olduğu açıklandı.
Var mı arttıran
Etiketler: Rockefeller , tablo , eser , sanat eseri
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.