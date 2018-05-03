Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay, önceki akşam Zorlu AVM'deydi. Her zaman çocuklarıyla objektiflere yansıyan ikili, baş başa sinemaya giderek romantizm yaşadı. Bu arada Pelin Karahan, gözleriyle uyumlu mavi deri ceketiyle de yine çok şıktı.
Sinema keyfi
Etiketler: pelin karahan , AVM , sinema
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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