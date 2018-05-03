;
Yol Durumu
  1. Hızır Reis'in antikası
  2. Köy kahvesinde sohbet

keyfi

Sinema keyfi
Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay, önceki akşam Zorlu AVM'deydi. Her zaman çocuklarıyla objektiflere yansıyan ikili, baş başa ya giderek romantizm yaşadı. Bu arada , gözleriyle uyumlu mavi deri ceketiyle de yine çok şıktı.
Etiketler: , ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ