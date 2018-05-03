Sıla okullu oldu

Yıllar önce atv'deki reyting rekorları kıran dizi 'Sıla'nın müziğini yaparak gönüllerde taht turan Sıla, önceki gün Mardin'e gitti. Sanatçı, diziden yola çıkarak yaptırılan ve kendi adını taşıyan okulu ziyaret etti.
Güzel sanatçı, Mardin'in Söğütlü Köyü'nde bulunan Sıla Ortaokulu'ndaki minik hayranlarını da sevindirdi. Mardinli çocuklar, Sıla'yla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Güzel sanatçı, Mardin'in Söğütlü Köyü'nde bulunan Sıla Ortaokulu'ndaki minik hayranlarını da sevindirdi. Mardinli çocuklar, Sıla'yla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
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