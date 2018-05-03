Fashion TV ödül gecesinin sunuculuğunu üstlenen Deniz Akkaya ile 'Yılın En İyi Klip Yönetmeni' ödülüne layık görülen Nihat Odabaşı arasındaki gerginlik herkesi şoke etti.
Ödülünü almak için sahneye davet etilen Nihat Odabaşı'nı tebrik etmeyen ve sahnenin gerisinde duran Deniz Akkaya için fotoğrafçı Instastory'ye ''Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!'' yazdı.
Ödülünü almak için sahneye davet etilen Nihat Odabaşı'nı tebrik etmeyen ve sahnenin gerisinde duran Deniz Akkaya için fotoğrafçı Instastory'ye ''Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!'' yazdı.
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