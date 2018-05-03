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'ndan 'ya sert sözler!

ödül gecesine fotoğrafçı ile manken gerginliği damga vurdu.

Nihat Odabaşından Deniz Akkayaya sert sözler!
ödül gecesinin sunuculuğunu üstlenen ile 'Yılın En İyi Klip Yönetmeni' ödülüne layık görülen arasındaki gerginlik herkesi şoke etti.



Ödülünü almak için sahneye davet etilen Nihat Odabaşı'nı tebrik etmeyen ve sahnenin gerisinde duran Deniz Akkaya için fotoğrafçı Instastory'ye ''Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı! Ah be kadın!'' yazdı.


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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 15:46
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