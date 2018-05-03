Bir garip ilişki!

Yaklaşık 5 ay önce boşanan oyuncu çift Yeliz Şar ile Tolga Güleç'in ilişkisine akıl sır ermiyor. Boşandıktan sonra aşkları devam eden ikiliden Güleç, önceki akşam şu açıklamayı yaparak "Ayrılsak da beraberiz" mesajı verdi:
"Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin." Eski eşinin bu sözlerini paylaşan Şar da "Her şey, imzadan ibaret değildir" dedi.
2013'te evlenen ikili, geçtiğimiz yıl sürpriz şekilde ayrılmıştı.
"Lanet olsun, ne muazzam şey seni sevmek! Sen benim aşkım, sen benim kızım, sen benim yoldaşım, sen benim küçük annemsin." Eski eşinin bu sözlerini paylaşan Şar da "Her şey, imzadan ibaret değildir" dedi.
2013'te evlenen ikili, geçtiğimiz yıl sürpriz şekilde ayrılmıştı.
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