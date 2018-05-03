Aşk servisi

Günlerdir konuşulan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz aşkı sonunda belgelendi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul gecelerinde samimi şekilde eğlenen ikili, ardından da birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başlamıştı. Aşk iddialarını yalanlamayan çapkın komedyenle güzel sunucunun bombası önceki akşam patladı. İkili, akşam saat 8'de Yılmaz'ın Levent'teki evinde bir araya geldi. Sürpriz aşıklara bir süre sonra komedyenin sıkı dostu Ozan Güven'le bir kız arkadaşı da eşlik etti. Gece yarısı misafirlerine dışarıdan yemek siparişi veren Yılmaz, gazetecileri fark edince Samyeli'nin Mercedes marka aracını garajına çektirdi. Kendi cipini de sokağa park eden komedyen, Güven'le arkadaşını uğurladıktan sonra geceye güzel sunucuyla birlikte devam etti.
SAMYELİ SESSİZ KALDI...
Ertesi gün öğlen 12'de evinden tek başına çıkan Yılmaz, aşk gecesiyle ilgili "Bizim evde Mercedes tamircisi var. Arada arkadaşlarımız arabasını getirip tamire bırakır. Yarın da Ozan, Mini Cooper'ını bırakacak" diye espri yaptı. Yılmaz'dan 2 saat sonra evden ayrılan 46 yaşındaki 2 çocuk annesi sunucu ise Arnavutköy'e gitti. Cem Yılmaz'la ilgili soruları yanıtsız bırakan Samyeli, "Bunları sokakta konuşacak değilim" demekle yetindi. Bu arada ikilinin tanışıklığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarına dayanıyor.
SAMYELİ CEM YILMAZ'LA SABAHLADI
Geceyi komedyende geçiren Samyeli, evden 18 saat sonra ayrıldı. Ünlü sunucu, Yılmaz'ın evinden çıkıp Arnavutköy'e geçti. Her daim bakımlı olan objektiflere Samyeli'nin salaş hali ve boynundaki morluklar dikkat çekti. Sunucu, sorulardan kaçmak için telefona sarıldı.
AYRI AYRI ÇIKTILAR
Evden ilk çıkan Yılmaz oldu. Komedyen neşeli halleriyle dikkat çekti. Samyeli ise birkaç saat sonra evden çıkıp Arnavutköy'e gitti.
AYDIN HAMZA & DOĞAN SAVAŞ
SAMYELİ SESSİZ KALDI...
Ertesi gün öğlen 12'de evinden tek başına çıkan Yılmaz, aşk gecesiyle ilgili "Bizim evde Mercedes tamircisi var. Arada arkadaşlarımız arabasını getirip tamire bırakır. Yarın da Ozan, Mini Cooper'ını bırakacak" diye espri yaptı. Yılmaz'dan 2 saat sonra evden ayrılan 46 yaşındaki 2 çocuk annesi sunucu ise Arnavutköy'e gitti. Cem Yılmaz'la ilgili soruları yanıtsız bırakan Samyeli, "Bunları sokakta konuşacak değilim" demekle yetindi. Bu arada ikilinin tanışıklığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarına dayanıyor.
SAMYELİ CEM YILMAZ'LA SABAHLADI
Geceyi komedyende geçiren Samyeli, evden 18 saat sonra ayrıldı. Ünlü sunucu, Yılmaz'ın evinden çıkıp Arnavutköy'e geçti. Her daim bakımlı olan objektiflere Samyeli'nin salaş hali ve boynundaki morluklar dikkat çekti. Sunucu, sorulardan kaçmak için telefona sarıldı.
AYRI AYRI ÇIKTILAR
Evden ilk çıkan Yılmaz oldu. Komedyen neşeli halleriyle dikkat çekti. Samyeli ise birkaç saat sonra evden çıkıp Arnavutköy'e gitti.
AYDIN HAMZA & DOĞAN SAVAŞ
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