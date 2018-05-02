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Şahin'i avladı

Şahini avladı
Ason dönemde oyuncu Aybüke Pusat ve imaj danışmanı İlknur Şeref'le anılan Tolga Sarıtaş, ters köşe yaptı. Yakışıklı oyuncu, gönlünü meslektaşı Ebru Şahin'e kaptırdı.



Çift, önceki akşam Emirgan'da baş başa eğlenirken yakalandı. İkili, objektiflerden kurtulmak için mekanı ayrı ayrı terk etti.



DOĞAN SAVAŞ
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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