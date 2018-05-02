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Nispet kahkahası

Nispet kahkahası
Demet Şener, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Neşesiyle dikkat çeken sunucu, "Gülmeyi seviyorum" dedi. Şener'in kahkahaları ise eski eşi İbrahim Kutluay'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Edvina Spoza'nın aynı karede yakalanmasına yoruldu.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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