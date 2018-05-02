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Nefis

Nefis tatil
Güzel sunucu Nefise Karatay Day, şu sıralar ailesiyle Göcek'te Ege'nin keyfini sürüyor. Eşi Yusuf Day ve minik kızı Maya ile mavi tura çıkan ünlü sunucu, önceki gün de lüks teknelerinde dostlarını ağırladı. Day'ın teknesinden yaptığı renkli paylaşımlar ise "Hayat size güzel" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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