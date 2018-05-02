Güzel sunucu Nefise Karatay Day, şu sıralar ailesiyle Göcek'te Ege'nin keyfini sürüyor. Eşi Yusuf Day ve minik kızı Maya ile mavi tura çıkan ünlü sunucu, önceki gün de lüks teknelerinde dostlarını ağırladı. Nefise Karatay Day'ın teknesinden yaptığı renkli paylaşımlar ise "Hayat size güzel" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Nefis tatil
Etiketler: nefise karatay , Yusuf Day , Karatay Day , tatil
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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