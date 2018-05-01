Servet kaybetti

Önceki gün konser için İstanbul'dan Antalya'ya uçan Gülşen, büyük şok yaşadı. Dünyaca ünlü markalara servet yatıran popçu, valizlerinin kaybolduğunu görünce çaresiz konser vereceği Alanya Pegasos Resort Hotel'in yolunu tuttu. Gülşen, 'Myfest 2018'deki konserine günlük kıyafetleri ve spor ayakkabılarıyla çıktı.
Şarkıları ve danslarıyla hayranlarını coşturan Gülşen, sahne öncesi soruları da yanıtladı. Popçu, "Bir ay Azur ile tatile giderim diye ilk defa plan yaptım. Keşke yapmaz olaydım. Mayıs'tan itibaren yaz sonuna kadar 75 konserim var" diyerek yoğun bir programın kendisini beklediğini söyledi.
Sahnede seksi kostümler tercih eden Gülşen'in önceki günkü konserinde bu hallerinden eser yoktu.
Şarkıları ve danslarıyla hayranlarını coşturan Gülşen, sahne öncesi soruları da yanıtladı. Popçu, "Bir ay Azur ile tatile giderim diye ilk defa plan yaptım. Keşke yapmaz olaydım. Mayıs'tan itibaren yaz sonuna kadar 75 konserim var" diyerek yoğun bir programın kendisini beklediğini söyledi.
Sahnede seksi kostümler tercih eden Gülşen'in önceki günkü konserinde bu hallerinden eser yoktu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.