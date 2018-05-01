Romantik prens

Güzel model ve oyuncu Amine Gülşe'nin aşkı Arsenalli futbolcu Mesut Özil, romantizmde çıtayı zirveye taşıdı. Başarılı futbolcu, önceki gün 25 yaşına giren aşkı şerefine İngiltere'deki lüks malikanesinin dört bir yanını güller, mumlar ve kalpli balonlarla donattı. Miss Turkey 2014 güzeli Gülşe, evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisinin doğum günü sürpriziyle mutluluktan havalara uçtu. Aşkının yaş günü için Endonezya tatili de ayarlayan ünlü futbolcu, bu kez romantikliğini konuşturdu. Sürprizine odanın girişinden başlayan Özil, oturma odasının kapısının önünü mum ve gül yapraklarıyla süsledi.
'SENİ SEVİYORUM'
Yeni yaşını aşkıyla baş başa kutlayan oyuncu, romantik anları instagram'da paylaştı. Gülşe, "Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum" notuyla futbolcuya seslendi. Özil de aşkına İngilizce "Seni seviyorum aşkım" karşılığı verdi.
Gülşe ile bu yaz evlenmeyi planlayan Özil, önceki akşam aşka geldi.
Özil, Gülşe için yaptığı bu jestle oyuncuya aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
'SENİ SEVİYORUM'
Yeni yaşını aşkıyla baş başa kutlayan oyuncu, romantik anları instagram'da paylaştı. Gülşe, "Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum" notuyla futbolcuya seslendi. Özil de aşkına İngilizce "Seni seviyorum aşkım" karşılığı verdi.
Gülşe ile bu yaz evlenmeyi planlayan Özil, önceki akşam aşka geldi.
Özil, Gülşe için yaptığı bu jestle oyuncuya aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
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