Romantik prens

model ve oyuncuaşkıromantizmde çıtayı zirveye taşıdı. Başarılı futbolcu, önceki günaşkı şerefinelüks malikanesinin dört bir yanınıdonattı. Miss Turkey 2014 güzeli Gülşe, evlilik hazırlıkları yaptığı sevgilisinin doğum günü sürpriziyleAşkının yaş günü içinünlü futbolcu, bu kez romantikliğini konuşturdu.başlayan Özil, oturma odasının kapısının önünü mum ve gül yapraklarıyla süsledi.Yeni yaşını aşkıyla baş başa kutlayan oyuncu, romantik anları instagram'da paylaştı. Gülşe,notuyla futbolcuya seslendi. Özil de aşkına İngilizcekarşılığı verdi.Gülşe ile bu yaz evlenmeyi planlayan Özil, önceki akşam aşka geldi.Özil, Gülşe için yaptığı bu jestle oyuncuya aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.