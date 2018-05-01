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Meydan okudu

Meydan okudu
Özge Ulusoy, önceki gün Mersin'de iddialı konuştu. "Victoria's Secret defilesinde neden Türk manken göremiyoruz?" diye sorulan 35 yaşındaki model, şu yanıtı verdi: "Türk modellerin Victoria's Secret meleklerinden eksiği yok. Sadece oradaki ajanslarla bağlantılarımız sınırlı."
Güzellik sırlarından da bahseden Ulusoy, "Benim en büyük sırrım, günde 2 buçuk litre su içmek ve erken uyumak" dedi. Ünlü model, "Bir sinema projesi gelirse seve seve oynarım" diyerek de yapımcılara seslendi.
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