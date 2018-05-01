Meydan okudu

Özge Ulusoy, önceki gün Mersin'de iddialı konuştu. "Victoria's Secret defilesinde neden Türk manken göremiyoruz?" diye sorulan 35 yaşındaki model, şu yanıtı verdi: "Türk modellerin Victoria's Secret meleklerinden eksiği yok. Sadece oradaki ajanslarla bağlantılarımız sınırlı."
Güzellik sırlarından da bahseden Ulusoy, "Benim en büyük sırrım, günde 2 buçuk litre su içmek ve erken uyumak" dedi. Ünlü model, "Bir sinema projesi gelirse seve seve oynarım" diyerek de yapımcılara seslendi.
Güzellik sırlarından da bahseden Ulusoy, "Benim en büyük sırrım, günde 2 buçuk litre su içmek ve erken uyumak" dedi. Ünlü model, "Bir sinema projesi gelirse seve seve oynarım" diyerek de yapımcılara seslendi.
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