Meydan okudu

Özge Ulusoy, önceki gün Mersin'de iddialı konuştu. "Victoria's Secret defilesinde neden Türk manken göremiyoruz?" diye sorulan 35 yaşındaki model, şu yanıtı verdi: "Türk modellerin Victoria's Secret meleklerinden eksiği yok. Sadece oradaki ajanslarla bağlantılarımız sınırlı."

Güzellik sırlarından da bahseden Ulusoy, "Benim en büyük sırrım, günde 2 buçuk litre su içmek ve erken uyumak" dedi. Ünlü model, "Bir sinema projesi gelirse seve seve oynarım" diyerek de yapımcılara seslendi.