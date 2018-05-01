Dünyaca ünlü top model ve moda ikonu Kate Moss, yine kural bozmadı. Her yaz Bodrum'a gelerek adı 'Bodrum muhtarı'na çıkan İngiliz model, geçtiğimiz günlerde soluğu yine Türkiye'de aldı. The LifeCo Bodrum'un müdavimi olan ve burada arınma ile yenilenme programı alan Kate Moss, bu yıl da merkezde 1 hafta boyunca kalacak. 43 yaşındaki İngiliz model, aynı zamanda fazla kilolarından da kurtulmak için son zamanların yükselen trendi haline gelen "Intermitent Fasting" (aralıklı beslenme) düzeninden oluşan, sindirim sisteminin dinlenmesine fırsat vererek hücresel yenilenme sağlayan özel bir anti-aging planı uyguluyor. Bu program, gün içinde sadece belli zaman aralıkları içinde beslenme (yaklaşık 6-8 saatlik bir zaman dilimi) felsefesine dayanıyor. Öğle yemeğine kadar ve akşam yemeğinden sonra metabolizmayı hızlandırıcı ve detoks etkisine sahip özel çorbalarla içecekler tüketiliyor. The LifeCo Bodrum'da; ünlü modele cilt parlaklığı, kilo kaybı ve hücre yenilenmesini sağlayacak terapiler de uygulanıyor.
Moss, 'aralıklarla beslenme' denilen bir programla hem zayıflayıp hem de arınıyor.
Kate Moss için Türkiye aşkı bir başka
Moss, 'aralıklarla beslenme' denilen bir programla hem zayıflayıp hem de arınıyor.
Kate Moss için Türkiye aşkı bir başka
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