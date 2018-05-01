Baba sevinç

ayında 7 buçuk aylık hamile sevgilisievlenenönceki akşam baba oldu. İkilininAcıbadem Maslak Hastanesi'nde dünyaya geldi.Hanımyaparken bebeğinuzunluğunda olduğu öğrenildi. İlk kez babalık sevincini yaşayansanatçı, müjdeyi sosyal medyada verdi.