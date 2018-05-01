Baba sevinç

Mart ayında 7 buçuk aylık hamile sevgilisi Feyza Deniz'le evlenen Özcan Deniz, önceki akşam baba oldu. İkilinin 'Kuzey' adındaki oğulları Acıbadem Maslak Hastanesi'nde dünyaya geldi.
Feyza Hanım, sezaryen doğum yaparken bebeğin 3 kilo 545 gram ağırlığında ve 51 santim uzunluğunda olduğu öğrenildi. İlk kez babalık sevincini yaşayan 45 yaşındaki sanatçı, müjdeyi sosyal medyada verdi.
Feyza Hanım, sezaryen doğum yaparken bebeğin 3 kilo 545 gram ağırlığında ve 51 santim uzunluğunda olduğu öğrenildi. İlk kez babalık sevincini yaşayan 45 yaşındaki sanatçı, müjdeyi sosyal medyada verdi.
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